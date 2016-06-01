В Днепре на "Океан Эльзы" пожаловались в полицию

Жительница Днепра была недовольна громким концертом "Океана Эльзы" и призвала полицию решить ее проблему.

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Лидер группы Святослав Вакарчук отреагировал на это, призвав людей приходить на концерт вовремя.

"Дорогие наши поклонники: приходите на концерт вовремя, даже заблаговременно. Так мы сможем начать раньше и закончить не поздно", - написал он.

А если серьезно, дорогие наши поклонники: приходите на концерт вовремя, даже заблаговременно. Так мы сможем начать раньше и закончить не поздно — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 31, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что известная украинская группа "Океан Эльзы" 17 мая отыграла бесплатный концерт в Мариуполе Донецкой области. Послушать выступление музыкантов собрались около 30 тысяч зрителей.