В Днепре на "Океан Эльзы" пожаловались в полицию
В Днепре на украинскую группу "Океан Эльзы" пожаловались в полицию.
Жительница Днепра была недовольна громким концертом "Океана Эльзы" и призвала полицию решить ее проблему.
Явка з повинною:) pic.twitter.com/BfKVpXgw2a— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 31, 2016
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Лидер группы Святослав Вакарчук отреагировал на это, призвав людей приходить на концерт вовремя.
"Дорогие наши поклонники: приходите на концерт вовремя, даже заблаговременно. Так мы сможем начать раньше и закончить не поздно", - написал он.
А если серьезно, дорогие наши поклонники: приходите на концерт вовремя, даже заблаговременно. Так мы сможем начать раньше и закончить не поздно— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 31, 2016
Ранее УНИАН сообщал, что известная украинская группа "Океан Эльзы" 17 мая отыграла бесплатный концерт в Мариуполе Донецкой области. Послушать выступление музыкантов собрались около 30 тысяч зрителей.