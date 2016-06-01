В Днепре на "Океан Эльзы" пожаловались в полицию

12:48, 01 июня 2016
Общество
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В Днепре на украинскую группу "Океан Эльзы" пожаловались в полицию.

Океан Эльзы / twitter.com/MJanukonis

Жительница Днепра была недовольна громким концертом "Океана Эльзы" и призвала полицию решить ее проблему.

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Лидер группы Святослав Вакарчук отреагировал на это, призвав людей приходить на концерт вовремя.

"Дорогие наши поклонники: приходите на концерт вовремя, даже заблаговременно. Так мы сможем начать раньше и закончить не поздно", - написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что известная украинская группа "Океан Эльзы" 17 мая отыграла бесплатный концерт в Мариуполе Донецкой области. Послушать выступление музыкантов собрались около 30 тысяч зрителей.

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