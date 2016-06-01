В Днепре директор научного учреждения "приватизировал" два админздания стоимостью 40 миллионов гривень

Об этом сообщают пресс-служба СБУ.

Директор научного учреждения совместно с чиновниками городского совета Днепропетровска незаконно перевели из государственной в коммунальную собственность два административные здания стоимостью более 40 млн грн и безвозмездно передали их в частную собственность коммерческой структуре.

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По материалам СБУ полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.