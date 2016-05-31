На свалке возле Львова из-под завалов достали тело второго спасателя - полиция

Уточнено: в ГСЧС Львовщины отрицают информацию о найденном на Грибовичской свалке теле второго спасателя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, только что из-под завалов достали тело сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Его тело будут идентифицировать.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской мусорной свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.

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В Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщили, что под завалами свалки могут находиться четыре человека: трое спасателей и эколог, работник львовского коммунального предприятия "Збиранка".

Сегодня председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин сообщил, что в 15:36 на свалке нашли тело одного человека, сейчас идет его идентификация. Поиски продолжаются.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).