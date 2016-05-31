На свалке возле Львова нашли тело одного человека

Об этом он написал в Facebook.

"В 15.36 на свалке в с. Збиранка Львовской области найдено тело одного человека, сейчас идет его идентификация. Поиски продолжаются", - сообщил Чечеткин.

Как сообщается на сайте ГСЧС, по состоянию на 15.00 с начала проведения работ пересыпано 21 тыс. 900 кубометров мусора, для наращивания дамбы инфильтратов уложено 1630 мешков с песком.

На месте происшествия работают 7 экскаваторов и бульдозер. Экскаваторами пройдено около 190 м территории.

К поисково-спасательным работам привлечено 317 человек и 50 единиц техники, из них от ГСЧС Украины – 256 человек и 27 единиц техники, а также два кинолога с поисковыми собаками.

Как сообщал УНИАН, ранее в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации заявляли, что под завалами свалки возле Львова находятся четверо людей. Однако Чечеткин подчеркнул, что правоохранители еще изучают возможность нахождения под завалами на свалке четвертого человека.

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30 мая на Грибовичской свалке после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали спасатели.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).