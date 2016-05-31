В Днепропетровской области в частном доме изъято оружие и боеприпасы (фото)
В Днепропетровской области в Новомосковском районе в частном доме местные правоохранители совместно с полицейскими Донецкой области во время санкционированного обыска 30 мая изъяли оружие и патроны.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
"Во время обыска в доме 60-летнего мужчины обнаружен пистолет, 1944 года выпуска, 170 патронов калибра 7.62 мм, газовый пистолет калибра 8 мм, автоматическая винтовка калибра 7.62Х39 мм, 130 патронов к ружью в количестве более 130 штук", - говорится в сообщении полиции.
Обыск проведен в рамках уголовного производства, начатого следственным управлением НПУ в Донецкой области, по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество) в отношении должностных лиц ООО, которые завладели имуществом третьего лица на общую сумму почти 1,5 млн грн.
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Во время досудебного расследования оперативниками была получена информация о том, что к преступной деятельности может быть причастен учредитель ООО, который фактически проживает на территории Новомосковского района Днепропетровской области в доме своего отца.
Следственные действия продолжаются.