Гибель 17 человек при пожаре под Киевом: подозреваемый владеет еще 8 домами престарелых

Об этом на брифинге заявил начальник ГУ ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник, сообщает "112 Украина".

"Этот предприниматель имеет на территории Киевской области 8 таких заведений", - сказал Слободяник.

В свою очередь, в. а. начальника ГУ Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Головин сообщил, что владелец дома для людей преклонного возраста занимается подобной деятельностью около 5-6 лет.

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"Чтобы не давать повода адвокатам считать, что мы человека обвиняем без решения суда, могу сказать, что было зарегистрировано ЧП "Дмитренко", он житель Киева. По имеющейся информации, он занимался этой деятельностью уже 5-6 лет. Сейчас мы собираем доказательства, документы, которые будут свидетельствовать о его противоправную деятельность", - сказал Головин.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в 3.48 в селе Літочки Броварского района в двухэтажном здании, где проживали люди пожилого возраста, возник пожар. Установлено, что на момент пожара в доме находились 35 человек. Удалось спасти 18 человек, из которых пятеро с ожогами госпитализированы в Броварской районной больницы. На месте пожара найдено 17 погибших.

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Полиция открыла уголовное производство по факту пожара.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил, что предпринимателя, который организовал дом для людей преклонного возраста, задержан. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

"С жильцами заключались договоры. Койко-место в хостеле с уходом обслуживающего персонала стоило для пенсионеров 6 тыс. грн в месяц", - отметили в полиции.

Правительственная комиссия в среду, 1 июня, проинформирует Кабинет министров о обстоятельства пожара.