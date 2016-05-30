Завтра в Днепре частично отключат воду
31 мая с 10:00 до 20:00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети в районе дома №16 по ул. Юрия Кондратюка, будет прекращено водоснабжение некоторых потребителей.
Об этом ИА "МОСТ-ДНЕПР" сообщили в пресс-службе Днепропетровского горсовета.
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Воды не будет по следующим адресам:
- ж/м Покровский, 5Т, 5К, 5Л, 5Д, 5Н, 5Е, 5П;
- ул. Юрия Кондратюка, 10, 11, 12, 14, 16, 24;
- ул. Юрия Кондратюка, 4 (Продуктовый магазин АО «Сильпо Ритейл»);
- ул. Юрия Кондратюка, 8 (Супермаркет «Билла 201»);
- ул. Юрия Кондратюка, 17А (Дворец творчества детей и юношества);
- ул. Юрия Кондратюка, 20 (Продуктовый магазин ООО «АТБ-Маркет», ТЦ «Арника»).
На время выполнения работ коммунальное предприятие "Днепроводоканал" рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.