Завтра в Днепре частично отключат воду

Об этом ИА "МОСТ-ДНЕПР" сообщили в пресс-службе Днепропетровского горсовета.

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Воды не будет по следующим адресам:

- ж/м Покровский, 5Т, 5К, 5Л, 5Д, 5Н, 5Е, 5П;

- ул. Юрия Кондратюка, 10, 11, 12, 14, 16, 24;

- ул. Юрия Кондратюка, 4 (Продуктовый магазин АО «Сильпо Ритейл»);

- ул. Юрия Кондратюка, 8 (Супермаркет «Билла 201»);

- ул. Юрия Кондратюка, 17А (Дворец творчества детей и юношества);

- ул. Юрия Кондратюка, 20 (Продуктовый магазин ООО «АТБ-Маркет», ТЦ «Арника»).

На время выполнения работ коммунальное предприятие "Днепроводоканал" рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.