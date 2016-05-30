Пруды в одесском парке Победы осушат
18:04, 30 мая 2016Общество
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Коммунальщики собираются их расчистить.
В Одессе осушат пруды в парке Победы / nice-places.com
Уже на этой неделе одесские коммунальщики начнут чистить пруды в одесском дендропарке Победы. Об этом сообщил вице-мэр города Анатолий Орловский, пишет "Думская".
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По его словам, для того, чтобы очистить пруды, сначала их необходимо осушить и выловить всю живность, которая там обитает.
Очистка будет проводиться в четыре этапа – каждый из четырех прудов будут осушать и чистить по очереди. В мэрии надеются, что очистку удастся провести за счет бизнесменов.
Первый пруд начнут осушать уже на этой неделе.
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