Пруды в одесском парке Победы осушат

Уже на этой неделе одесские коммунальщики начнут чистить пруды в одесском дендропарке Победы. Об этом сообщил вице-мэр города Анатолий Орловский, пишет "Думская".

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По его словам, для того, чтобы очистить пруды, сначала их необходимо осушить и выловить всю живность, которая там обитает.

Очистка будет проводиться в четыре этапа – каждый из четырех прудов будут осушать и чистить по очереди. В мэрии надеются, что очистку удастся провести за счет бизнесменов.

Первый пруд начнут осушать уже на этой неделе.