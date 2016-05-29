В Одессе снова взяли под стражу россиянина – главного фигуранта по "делу 2 мая"

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Киевского райсуда Вероника Череватая, 29 мая взят под стражу мужчина, который обвиняется в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

"Главный фигурант по резонансному делу "2 мая", в пятницу, 27 мая, Малиновским районным судом Одессы был освобожден из-под стражи под домашний арест", - сказала пресс-секретарь. Однако по данным следствия, как отметила Череватая, 26 мая, то есть, накануне вынесения решения Малиновского райсуда о смягчении меры пресечения, подозреваемый с помощью мессенджера Viber прислал свидетелю по делу сообщение с угрозами.

"Сообщение следующего содержания: "…Хохол, я тебе обещал, что завалю, а ты мне не верил. Завтра мне изменят меру пресечения, и я выйду на свободу, жди в гости....", - рассказала Череватая.

Вышеуказанные угрозы убийством свидетель воспринял реально.

Органами досудебного следствия указанные деяния квалифицированы по ч. 2 ст. 129 УК Украины (угроза убийством по мотивам национальной нетерпимости).

Читайте такжеВ Одессе уже во второй раз задержали российского режиссера Чумаченко как "лидера донбасского ополчения" – Шендерович

В пресс-службе прокуратуры Одесской области УНИАН уточнили, что обвиняемый Мефедов, согласно сегодняшнему решению суда, должен 2 месяца содержаться в СИЗО без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения подозреваемому в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года гражданину России Мефедову – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. После оглашения этого решения представители патриотических организаций заблокировали здание суда. В тот же день, 27 мая, Мефедов был задержан по другому обвинению - по ч. 2 ст. 129 (угроза убийством). Его поместили в ИВС.

В свою очередь прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту вынесения неправосудных решений (ч. 1 ст. 375 УК Украины) коллегией судей Малиновского районного суда. В ведомстве отметили, что судьи райсуда в процессе ведения производства по факту событий 2 мая 2014 года, рассматривая ходатайство прокурора о продлении сроков содержания под стражей фигурантам, "принимали незаконные решения и в нарушение процессуальных норм фактически избрали новую меру пресечения".

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где начался пожар.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.