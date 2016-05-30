На въезде в Одессу задержали преступников, ограбивших многодетную семью в Ровенской области

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в конце прошлой недели сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в области при реализации оперативных материалов задержали преступную группу, участники которой в ночное время грабили дома граждан.

Полицейские Ровенской области установили, что ночью 4 мужчины в масках ограбили многодетную семью и ранили из травматического оружия хозяйку. Нападавшие похитили около 20 тыс. долл. и исчезли.

Сотрудниками полиции Ровенской области были направлены материалы в другие регионы Украины для установления возможного местонахождения лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения, которые передвигались на автомобиле марки Dacia-Logan красного цвета.

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Информация была принята к сведению управлением уголовного розыска ГУНП в Одесской области. После детальной разработки операции по задержанию данных злоумышленников сотрудниками уголовного розыска совместно с отделом быстрого реагирования задержали данных правонарушителей на въезде в Одессу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения разбоя с проникновением в жилище, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая в селе Кухитская Воля Заречненского района Ровенской области четверо мужчин в балаклавах и спортивных костюмах разбили окно в доме местного жителя и проникли в помещение. Злоумышленники связали хомутами и скотчем руки и ноги пятерым детям в возрасте от 6 до 16 лет, которые спали в отдельных комнатах. После этого они надели наручники на хозяина и, связав скотчем руки его 39-летней жене, начали требовать деньги.

Супруги указали на место, где лежали 1,5 тыс. долл. США, однако нападавшие продолжили вымогательство. Они прострелили женщине ногу из травматического оружия, после чего, получив всего 20 тыс. долл., исчезли. Раненной женщине удалось освободить связанные руки и помочь другим членам семьи. Женщину госпитализировали в Заречненскую районную больницу с ранением левой ступни.