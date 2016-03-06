В Одессе группу военных задержали по подозрению в уличном ограблении
В Одессе группу из 4 военнослужащих задержали по подозрению в ограблении на улице Пантелеймоновской в центре города.
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении патрульной полиции Одессы в Facebook.
Согласно ему, в полночь экипаж патрульной полиции получил информацию об ограблении на улице Пантелеймоновской.
По приезду патрульных стало известно, что на компанию из четырех молодых людей, среди которых была девушка, напали и ограбили девушку - ударили и похитили мобильный телефон.
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"Грабителей было четверо. Начав поиск по указанным приметам, возле торгового центра "Остров" был задержан молодой человек. Второго с помощью правоохранителей задержали друзья девушки. Другие двое пришли на помощь своим друзьям в отдел полиции позже", - сказано в сообщении.
Правонарушителей, которые были в нетрезвом состоянии, доставили в отделение полиции. Во время установления личностей выяснилось, что задержанные являются офицерами одной из воинских частей Одессы.
Их передали следственно-оперативной группе отделения полиции и сообщили руководству воинской части.