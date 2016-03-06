В Одессе группу военных задержали по подозрению в уличном ограблении

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении патрульной полиции Одессы в Facebook.

Согласно ему, в полночь экипаж патрульной полиции получил информацию об ограблении на улице Пантелеймоновской.

По приезду патрульных стало известно, что на компанию из четырех молодых людей, среди которых была девушка, напали и ограбили девушку - ударили и похитили мобильный телефон.

Читайте такжеВ РФ грабитель ювелирного магазина вместо последнего слова прочитал рэп и получил еще одну статью за угрозы (видео)

"Грабителей было четверо. Начав поиск по указанным приметам, возле торгового центра "Остров" был задержан молодой человек. Второго с помощью правоохранителей задержали друзья девушки. Другие двое пришли на помощь своим друзьям в отдел полиции позже", - сказано в сообщении.

Правонарушителей, которые были в нетрезвом состоянии, доставили в отделение полиции. Во время установления личностей выяснилось, что задержанные являются офицерами одной из воинских частей Одессы.

Их передали следственно-оперативной группе отделения полиции и сообщили руководству воинской части.