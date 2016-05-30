Пожар под Киевом: сегодня тела погибших передадут семьям

Как отмечается в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации, об этом сказал директор Департамента здравоохранения КОГА Олег Ременник на заседании областного оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в с. Леточки Броварского района.

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По его словам, в настоящее время 5 человек из числа пострадавших находятся в больнице, один пенсионер в стабильно критическом состоянии находится в Областном ожоговом центре. 15 человек было переведено в доме для престарелых в с. Воропаєво Вышгородского района. Также он добавил, что уже сегодня тела погибших будут переданы семьям для захоронения. До обеда должны закончить работу судмедэксперты.

Читайте такжеГибель 17 человек при пожаре под Киевом: правительственная комиссия в среду проинформирует Кабмин об обстоятельствахКак сообщал УНИАН, в ночь на 29 мая в селе Літочки произошел пожар в частном двухэтажном доме, где жили старики. Погибли 17 человек, еще 5 госпитализированы с ожогами.

Правоохранители задержали предпринимателя, который организовал в частном доме проживания пожилых людей. Он имеет еще 8 аналогичных заведений в Киевской области. Власть проверяет законность их функционирования.