В Днепропетровске презентовали самую большую в Украине коллекцию японской гравюры

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам научных сотрудников музея, на выставке представлены более 100 работ, датированные XVII, XVIII и XIX веками, это часть крупнейшей музейной коллекции японской гравюры в Украине, которая включает только оригиналы.

По словам искусствоведов, в первой половине XVII века в Японии ксилографии (гравюре на дереве) создавались малоизвестными художниками и предназначались преимущественно для иллюстрирования развлекательных изданий и учебных пособий. Они были черно-белыми. Позднее их стали подкрашивать киноварью, желтой и зеленой краской. Введение в употребление цветной печати традиционно относится к середине 1760-х годов, в это время, говорят знатоки японского искусства, искусство ксилографии достигло наивысшей точки развития. В это время работали такие мастера, как Кацусика Хокусай, Утагава Кунисада, Тайсо Ёситоси, Утагава Куниёси и многие другие», – отмечает искусствовед Людмила Тверская.

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В настоящее время произведения этих художников есть в собрании Музея украинской живописи.

Для создания атмосферы Востока гостей экспозиции встречали «гейши» и «самураи», выставку сопровождают мастер-классы по традиционной чайной церемонии от японских мастеров.

Во время открытия артисты Днепропетровского театра оперы и балета исполнили отрывок из оперы «Чио – Чио - сан», а спортсмены центра японской культуры «Фудошинкан» показали элементы традиционного японского фехтования.