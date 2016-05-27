В Днепропетровске презентовали самую большую в Украине коллекцию японской гравюры
В Днепропетровске в Музее украинской живописи вечером 26 мая открыли выставку японской гравюры «Отражение восходящего солнца».
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам научных сотрудников музея, на выставке представлены более 100 работ, датированные XVII, XVIII и XIX веками, это часть крупнейшей музейной коллекции японской гравюры в Украине, которая включает только оригиналы.
По словам искусствоведов, в первой половине XVII века в Японии ксилографии (гравюре на дереве) создавались малоизвестными художниками и предназначались преимущественно для иллюстрирования развлекательных изданий и учебных пособий. Они были черно-белыми. Позднее их стали подкрашивать киноварью, желтой и зеленой краской. Введение в употребление цветной печати традиционно относится к середине 1760-х годов, в это время, говорят знатоки японского искусства, искусство ксилографии достигло наивысшей точки развития. В это время работали такие мастера, как Кацусика Хокусай, Утагава Кунисада, Тайсо Ёситоси, Утагава Куниёси и многие другие», – отмечает искусствовед Людмила Тверская.
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В настоящее время произведения этих художников есть в собрании Музея украинской живописи.
Для создания атмосферы Востока гостей экспозиции встречали «гейши» и «самураи», выставку сопровождают мастер-классы по традиционной чайной церемонии от японских мастеров.
Во время открытия артисты Днепропетровского театра оперы и балета исполнили отрывок из оперы «Чио – Чио - сан», а спортсмены центра японской культуры «Фудошинкан» показали элементы традиционного японского фехтования.