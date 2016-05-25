Савченко ожидают в ПАСЕ
17:11, 25 мая 2016Общество
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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт назвал отличной новостью освобождение украинской летчицы и члена делегации ПАСЕ Надежды Савченко из заключения в РФ.
REUTERS
Об этом говорится на сайте организации.
«Я поддерживаю (усилия) РФ и Украины, которые сделали это возможным, и с нетерпением жду ее в Страсбурге в скором времени», - говорится в сообщении.
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Глава ПАСЕ отметил, что это может произойти даже на следующей сессии в июне, если позволит здоровье Савченко, которая является делегатом ПАСЕ.
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