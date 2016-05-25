Савченко ожидают в ПАСЕ

Об этом говорится на сайте организации.

«Я поддерживаю (усилия) РФ и Украины, которые сделали это возможным, и с нетерпением жду ее в Страсбурге в скором времени», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖурналист: на встречу ГРУшников в московском аэропорту пустили только прокремлевские СМИ

Глава ПАСЕ отметил, что это может произойти даже на следующей сессии в июне, если позволит здоровье Савченко, которая является делегатом ПАСЕ.