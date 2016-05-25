Апелляционный суд оставил Краснова под стражей до 24 июня

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласила коллегия судей Апелляционного суда.

“Решение Шевченковского районного суда о продлении меры пресечения Краснову в виде содержания под стражей отменить и назначить меру пресечения содержание под стражей до 24 июня”, - отмечается в определении суда.

В свою очередь защитники Краснова объяснили журналистам, что решение суда первой инстанции, которым их подзащитному был продлен срок содержания под стражей до 24 июня, отменено судом апелляционной инстанции на основании того, что выносилось оно не полномочным составом суда, то есть имеется нарушение законодательства.

Решение Апелляционного суда окончательное, обжалованию не подлежит.

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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.

Краснов настаивает, что СБУ сфальсифицировала дело против него.

26 апреля Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания Краснова под стражей до 24 июня.