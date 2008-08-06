В Украине урожай зерновых бьет рекорд за годы независимости

В Украине собрано 33,5 млн. тонн зерна с 75% засеянных площадей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Со времени получения независимости у нас еще не было такого урожая зерновых, а, во-вторых, мы не имели такой урожайности. Сегодня, когда мы отработали 75% засеянных площадей, то мы получили урожай в 33,5 млн. тонн. Но самое главное - урожайность пшеницы абсолютно рекордная за все последние годы – 36,7 центнеров с гектара», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем премьер отметила, что, по предварительным расчетам Министерства финансов, общий ущерб аграрному сектору в результате стихийного бедствия в западных регионах составляет 230,5 млн. грн.

«По оперативной информации, погибло 52,8 тыс. га посевных площадей. Наибольшие потери - в Тернопольской и Ивано-Франковской областях – по 14,2 и 13,9 тыс. га соответственно», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство намерено полностью компенсировать сельхозпредприятиям ущерб, нанесенный стихией.