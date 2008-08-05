Кравчук был Козлом, а Хепберн - Андроповой

В Украине на протяжении последних нескольких лет при регистрации детей остаются постоянными по популярности около 30 имен. А самыми распространенными среди них являются имена Александр и Анастасия.

Об этом со ссылкой на статистические данные органов регистрации актов гражданского состояния сообщает Департамент по делам гражданского состояния граждан Министерства юстиции Украины.

Чаще всего украинцы выбирают среди мужских имен Александр, Даниил, Максим, Владислав, Никита, Артем, Иван, Кирилл, Егор, Илья, Андрей, Алексей, Богдан, Денис, Дмитрий, Ярослав.

Среди женских имен – Анастасия, Алина, Дарья, Екатерина, Мария, Наталия, София, Юлия, Виктория, Елизавета, Анна, Вероника, Ульяна, Александра, Яна, Кристина.

Впрочем, не снижаются симпатии украинцев и к странным или необычным для Украины именам. Так, в последнее время в отделах РАГС были зарегистрированы мальчики на имя Лоаммий, Ленмар, Юстик, Арарат, Августин, Зелай, Пиетро, Рамис и девочек на имя - Элита, Нависта, Пиата, Єлория, Карабина, Юрдана.

Постоянным остается показатель украинцев, которые в сознательном возрасте выразили желание изменить собственное имя. Так, в последнее время в отделах РАГС зарегистрированы смены имен: «Марина» на «Мадлена», «Мария» на «Богдана», «Мария» на «Мальвина», «Тарас» на «Маркус».

Кроме того, зафиксированы факты необычных изменений фамилий: «Попок» на «Весельчак», «Палка» на «Добров», «Козел» на «Кравчук», «Хвостовая» на «Шальк», «Токарец» на «Хадими», «Журомская» на «Витувис», «Билык» на «Царук», «Креминская» на «Преподобная», «Малый» на «Гаджиев».

Зафиксированы также необычные факты одновременного изменения фамилии и имени. В частности, КЕЛЕШ Ольга стала БИНОР Мишель, БИЛЫК Юлия – МАРТИ Теа, АНДРОПОВА Елена – ХЕПБЕРН Дерби.

Ежегодно в Украине меняют собственные имена от 15 до 19 тысяч украинцев. В частности, за первое полугодие текущего года в отделах РАГС было зарегистрированы свыше 9 тыс. 194 юридических факта перемен собственного имени или фамилии.

Наибольшее количество перемен собственного имени за первое полугодие этого года зарегистрировано в Луганской области – 798, во Львовской области – 659, в городе Киеве – 609, в Днепропетровской области – 580, в Ивано-Франковской – 573, в Харьковской области – 421.

В этом отношении самыми консервативными оказались жители Кировоградской и Ривненской областей, где зарегистрировано наименьшее количество перемен собственного имени, соответственно – 141 и 180, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.