Горсовет Керчи опровергает свою информацию о «паучьей» активности

Информационно-аналитический отдел исполнительного комитета Керченского городского совета сегодня опроверг свою же информацию о том, что за последние две недели от укусов пауков-каракуртов в реанимацию города были доставлены 5 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, накануне горсовет Керчи распространил информацию о том, что «для облегчения состояния пострадавших от ядовитых укусов были приняты все необходимые меры и их жизни ничего не угрожает, хотя состояние остается тяжелым», а «керченские медики говорят, что случаи укуса каракурта не редкость, но в этом году пауки почему-то проявляют небывалую агрессивность».

Данная информация была распространена со ссылкой на горсовет во многих украинских и крымских СМИ. Сегодня же отдел исполкома горсовета Керчи опроверг свое сообщение, заявив, что «информация о наступлении на Керчь ядовитых пауков не подтвердилась». «В средствах массовой информации прошло сообщение о том, что в Керчи в горбольницу было доставлено несколько человек, укушенных ядовитым пауком-каракуртом. Информация была проверена и не подтвердилась», - говорится в сообщении. Ссылаясь на данные керченской санэпидемстанции, информационно-аналитический отдел сообщает, что в СЭС «подобных данных из городских больниц не передавали, то есть информация остается на уровне разговоров».

«Но, учитывая то, что в южных регионах Украины, в том числе и в Крыму, в последнее время наблюдаются случаи активизации укусов людей насекомыми, в том числе клещами и различными насекомыми, городская санитарная служба проводит профилактическую работу с жителями, постоянно информируя их о том, как вести себя в тех или иных ситуациях», - говорится в сообщении информационно-аналитического отдела.

Один из сотрудников данного отдела сообщил корреспонденту УНИАН, что вчера его коллега отправил в СМИ «непроверенную информацию», поэтому сегодня пришлось рассылать опровержение.

А в керченской реанимации УНИАН сообщили, что за последние две недели в больницу были доставлены два человека, укушенных пауками. При этом там добавили, что люди уже выписаны. В больнице также отметили, что случаи укусов пауков фиксируются каждый год, и в этом году особой «паучьей» активности в Керчи не наблюдается.