Во Львове полиция задержала двух "квартирщиков"

Об этом информирует пресс-служба Патрульной службы Львова.

"Вчера, около 13:00, на службу 102 поступил анонимный вызов от лица, которое сообщило, что на улице Шевченко, в подъезде находятся подозрительные мужчины", - говорится в сообщении.

Инспекторы незамедлительно прибыли по адресу и обнаружили двух мужчин 38 и 27 лет, которые имели при себе инструменты и не смогли объяснить, что делают в этом доме. Патрульные обследовали этажи и обнаружили подсобное помещение с поврежденным дверным замком. Неизвестных лиц доставили в Шевченковский отдел полиции для установления обстоятельств и причастности данных лиц к кражам.