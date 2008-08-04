В центре Днепропетровска горит высотное административное здание

Сегодня около 18.00 в центре Днепропетровска на набережной Днепра возник пожар в высотном административном здании.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Пожар, которому присвоен 5-й ранг сложности, начался с верхних этажей.

На место пожара прибыли 11 пожарных команд МЧС.

По словам собеседника агентства, спасатели для тушения пожара берут воду из Днепра.

О пострадавших данных нет.

В высотном административном здании находятся Управление земельных ресурсов Днепропетровска, главное архитектурное управление города, ряд научно-проектных институтов, телекомпания “Приват-ТВ Днепр”.