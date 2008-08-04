В центре Днепропетровска горит высотное административное здание
20:45, 04 августа 2008Общество
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Пожар начался с верхних этажей
Сегодня около 18.00 в центре Днепропетровска на набережной Днепра возник пожар в высотном административном здании.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
Пожар, которому присвоен 5-й ранг сложности, начался с верхних этажей.
На место пожара прибыли 11 пожарных команд МЧС.
По словам собеседника агентства, спасатели для тушения пожара берут воду из Днепра.
О пострадавших данных нет.
В высотном административном здании находятся Управление земельных ресурсов Днепропетровска, главное архитектурное управление города, ряд научно-проектных институтов, телекомпания “Приват-ТВ Днепр”.
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