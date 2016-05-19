Оскандалившийся после "слива" данных журналистов сайт "Миротворец" возобновляет работу

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, внештатный советник главы МВД Антон Геращенко.

"Волонтеры проекта "Миротворец" после той огромной поддержки, которая была ему оказана сотнями тысяч украинских патриотов, принял решение о возобновлении своей работы, не смотря ни на что!"- говорится в его сообщении.

Кроме того, Геращенко опубликовал официальное заявление сайта "Миротворец".

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Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержалось 4068 имен.

Журналистское сообщество выразило возмущение по поводу таких действий.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в интернете личных данных журналистов.

13 мая центр "Миротворец" заявил о закрытии своего сайта.