Оскандалившийся после "слива" данных журналистов сайт "Миротворец" возобновляет работу
Скандальный сайт "Миротворец" возобновляет свою работу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, внештатный советник главы МВД Антон Геращенко.
"Волонтеры проекта "Миротворец" после той огромной поддержки, которая была ему оказана сотнями тысяч украинских патриотов, принял решение о возобновлении своей работы, не смотря ни на что!"- говорится в его сообщении.
Кроме того, Геращенко опубликовал официальное заявление сайта "Миротворец".
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Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержалось 4068 имен.
Журналистское сообщество выразило возмущение по поводу таких действий.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в интернете личных данных журналистов.
13 мая центр "Миротворец" заявил о закрытии своего сайта.