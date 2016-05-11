В России создали систему для прослушки мобильных телефонов в офисах

По мнению генерального директора InfoWatch Наталья Касперская, читать расшифровки переговоров, записанные в офисах, будет машина, а не человек, поэтому использование системы не приведет к нарушению конституционного права граждан на тайну связи, пишет Коммерсант. Но, как отмечается, эксперты ставят под сомнение законность даже экспериментального использования подобных разработок.

"Это нечто вроде фемтосоты (оборудование для усиления сигнала сотовой связи - УНИАН), которая должна устанавливаться на территории заказчика и подключаться к сети мобильного оператора, но проходящий через нее голосовой трафик будут перехватывать, переводить в текст с помощью систем распознавания речи и затем анализировать по ключевым словам на предмет передачи конфиденциальной информации",— объяснил гендиректор Zecurion Алексей Раевский.

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Касперская, в свою очередь, подтвердила разработку прототипа данной системы, однако назвать производителя устройства отказалась.

"Планируется, что аппаратное устройство, установленное в компании, будет интегрировано с ядром сети сотового оператора, чтобы оно стало доверенной базовой станцией оператора сотовой связи. Затем эта базовая станция будет перехватывать голосовой трафик с мобильных телефонов, находящихся в зоне ее действия",— рассказала Касперская.

"Заказчикам будет рекомендована работа устройства в режиме выборочного контроля исключительно корпоративных сим-карт",— подчеркнула она. В этом случае звонки с остальных сим-карт, принадлежащих сотрудникам либо приходящим в офис компании клиентам и партнерам, "будут отбрасываться устройством и переадресовываться на стандартные базовые станции сотовых операторов".

Однако, по словам источника в федеральном сотовом операторе, данное устройство может работать в сети "любого мобильного оператора и без его ведома".

Решение InfoWatch "не согласуется со ст. 23 Конституции РФ, которая гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и тайну телефонных переговоров", считает Алексей Раевский из Zecurion. Сама же Касперская настаивает, что разработка InfoWatch не нарушит тайны телефонных переговоров.

"Негласная прослушка сотовых телефонов в рабочих помещениях во всех случаях представляется незаконной, поскольку может осуществляться контроль звонков с телефонов, не являющихся собственностью работодателя",— считает управляющий партнер консалтингового агентства "Емельянников, Попова и партнеры" Михаил Емельянников. Во время входящих звонков необходимо предупреждение о записи и анализе переговоров для тех абонентов, которые не являются сотрудниками компании, указывает он.