Порошенко наградил 54 участников АТО, из них 24 – посмертно
17:59, 18 мая 2016Общество
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Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 54 военных - участников антитеррористической операции, из которых 24 – посмертно.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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51 военнослужащему Вооруженных сил Украины и 3 бойцам Национальной гвардии Украины присуждены награды за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Среди награжденных - 28 военных 79-й, 80-й и 95-й отдельных аэромобильных бригад, которые проявили мужество и несокрушимость духа во время выполнения задач в рамках АТО на Донбассе, говорится в сообщении.
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