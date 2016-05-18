Порошенко наградил 54 участников АТО, из них 24 – посмертно

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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51 военнослужащему Вооруженных сил Украины и 3 бойцам Национальной гвардии Украины присуждены награды за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Среди награжденных - 28 военных 79-й, 80-й и 95-й отдельных аэромобильных бригад, которые проявили мужество и несокрушимость духа во время выполнения задач в рамках АТО на Донбассе, говорится в сообщении.