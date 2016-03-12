Порошенко наградил медалями пятерых военнослужащих-пограничников

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в президентской пресс-службе.

Медалью «За безупречную службу» III степени награждены майор Андрея Бижик и подполковник Сергей Лозинский.

«С апреля по июль 2014 года и в октябре 2014 года Бижик участвовал в боевых столкновениях с незаконными вооруженными формированиями на участке государственной границы в зоне ответственности отделов пограничной службы «Станично-Луганское», «Красная Таловка» и «Беловодск» Луганского пограничного отряда. 2-3 июня 2014 года лично принимал участие в отражении вооруженного нападения незаконных вооруженных бандитских формирований на Луганский пограничный отряд и самоотверженно, ценой собственной жизни, оборонял территорию пограничного отряда, проявляя мужество и верность присяге», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Лозинский принимал участие в обеспечении проведения антитеррористической операции в восточных регионах Украины. Выполнял боевые задачи на участке государственной границы в зоне ответственности отделов пограничной службы «Бирюково», «Свердловск», «Станично-Луганское», «Красная Таловка» и «Беловодск» Луганского пограничного отряда. С июня по июль 2014 года возглавляемое им подразделение на блокпосту в Станично-Луганском районе отбило все попытки незаконных вооруженных формирований захватить позиции пограничников, не допустив потерь среди личного состава.

Медалью «Защитнику Отечества» награждены старший лейтенант Сергей Блащук, сержант Евгений Вербицкий и старший сержант Тарас Галайко.

Старший лейтенант Блащук в мае 2014 года во время прохождения службы в отделе пограничной службы «Краснодон» Луганского пограничного отряда участвовал в отражении нападения незаконного вооруженного формирования на пограничное подразделение. В ходе боя проявил мужество и самоотверженность, досконально зная местность и сотрудничая с проукраинскими местными жителями, обеспечил вывод личного состава подразделения из окружения.

Сержант Вербицкий с июня 2014 года выполнял задачи по охране и обороне государственной границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда. В составе пограничного наряда совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины принимал непосредственное участие в защите и удержании железнодорожного моста в районе с. Ильинка. Мужественно и самоотверженно отбивал нападения российских наемников, которые осуществляли попытки захватить позиции подразделения. Неоднократного обеспечивал сопровождение украинской военной техники под шквальными обстрелами террористов.

Старший сержант Галайко с июня по август 2014 года в составе пограничного наряда отдела пограничной службы «Красная Таловка» Луганского пограничного отряда принимал участие в проведении разведывательно-поисковых мероприятий в вверенном секторе. В ходе боя в зоне ответственности отдела пограничной службы «Меловое» он вместе с товарищами, проявив инициативу и военную выдержку, вынесли двух раненных военнослужащих с поля боя в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь.