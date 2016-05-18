Во Львове бухгалтер банка перечислила на собственный счет 300 тысяч гривен средств вкладчиков
Львовские правоохранители разоблачили сотрудницу одного из коммерческих банков, которая перечислила на свой карточный счет более 300 тыс. грн средств вкладчиков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, бухгалтер-эксперт филиала банка во Львове от имени клиентов банка составляла и подписывала фиктивные договоры относительно удаленного доступа к их счетам через интернет-программу. Далее, действуя на основании этих фиктивных договоров и имея ключи доступа, женщина перечисляла средства со счетов клиентов банка на свой личный карточный счет.
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Когда клиенты обращались в банк для того чтобы выяснить, на каком основании с их счетов были сняты средства, женщина «перебрасывала» на эти счета средства других клиентов банка и объясняла ситуацию технической ошибкой.
Досудебным расследованием по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК, правоохранители установили, что таким образом бухгалтер-эксперт присвоила средства вкладчиков на сумму более 300 тыс. грн. Деньги она потратила на собственные нужды.
Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
По состоянию на 18 мая проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются все потерпевшие в результате действий банковской работницы, а также проверяется информация о возможном присвоении средств клиентов указанной работницей по другим схемам.