Во Львове бухгалтер банка перечислила на собственный счет 300 тысяч гривен средств вкладчиков

13:05, 18 мая 2016
Общество
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Львовские правоохранители разоблачили сотрудницу одного из коммерческих банков, которая перечислила на свой карточный счет более 300 тыс. грн средств вкладчиков.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, бухгалтер-эксперт филиала банка во Львове от имени клиентов банка составляла и подписывала фиктивные договоры относительно удаленного доступа к их счетам через интернет-программу. Далее, действуя на основании этих фиктивных договоров и имея ключи доступа, женщина перечисляла средства со счетов клиентов банка на свой личный карточный счет.

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Когда клиенты обращались в банк для того чтобы выяснить, на каком основании с их счетов были сняты средства, женщина «перебрасывала» на эти счета средства других клиентов банка и объясняла ситуацию технической ошибкой.

Досудебным расследованием по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК, правоохранители установили, что таким образом бухгалтер-эксперт присвоила средства вкладчиков на сумму более 300 тыс. грн. Деньги она потратила на собственные нужды.

Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По состоянию на 18 мая проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются все потерпевшие в результате действий банковской работницы, а также проверяется информация о возможном присвоении средств клиентов указанной работницей по другим схемам.

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