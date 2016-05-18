Ложкин открыл в АП выставку исторических памяток из Крыма

Об этом на своей странице в Facebook написал глава АП Борис Ложкин.

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«Год назад мы создали Second Floor Art Center как проявление открытости и современности власти. Работы, здесь экспонируются, могут видеть не только работники и посетители Администрации Президента, но и люди, которые приходят на экскурсии в выходные. За год здесь побывало более 6000 посетителей. Сегодня мы открыли уже пятую выставку - «Золото нации. Приближение».

Здесь можно увидеть фотографии уникальных скифских украшений из коллекции симферопольского музея, которая сейчас, к сожалению, застряла в запасниках амстердамского Allard Pierson Museum. Ценность этих украшений не в том, что они из золота. Это, прежде всего, свидетельство нашего тысячелетнего цивилизационного развития. Выставка очень символична. «Приближение» - не только фотоэффект, но и путь, который мы преодолеваем сегодня к восстановлению исторической справедливости», - подчеркнул он.

Ложкин также отметил, что экспозиция открылась накануне 18 мая - дня, когда в Украине памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

«Несколько дней назад трагическая история 1944 была трогательно рассказанная певицы Джамалы на Евровидении и получила горячую приверженность европейцев. Наша экспозиция еще раз говорит на весь мир: есть вещи, которые нельзя отобрать. Верю, что Крым вернется в Украину, как i шедевры старых мастеров полуострова», - подчеркнул он.

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Напомним, что 18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день почитается память жертв депортации крымских татар, проведенной советской властью в 1944 году. Тогда принудительному выселению подверглось почти 200 тыс. человек.