Филатов назвал возможные площадки для проведения "Евровидения" в Днепропетровске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского горсовета, документ передадут в столицу уже сегодня.

«Мы убедим высшее политическое руководство государства в правильности выбора Днепропетровска для проведения «Евровидения-2017». Это было бы очень знаковым для нашего города событием. Днепропетровск - город, который одним из первых противостоял российской агрессии, который показал, что он является сердцем Украины. Это родина добровольческого движения. Город, в котором очень сильно развито волонтерское движение. Мы показали, что достойны этого права», - отметил Филатов.

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Городской голова подчеркнул, что в первую очередь он заинтересован в привлечении в Днепропетровск финансовых ресурсов и развитии его инфраструктуры.

Городской голова также уверен - проведение песенного конкурса в городе также способствовало бы «определению с проевропейским выбором Украины некоторых его жителей».

Конкуренцию, которая уже началась среди других городов Украины, он назвал нормальным и правильным явлением.

«То, что идет конкуренция между территориальными общинами - это нормально и правильно. Одесситы, львовяне, киевляне и харьковчане присоединятся и будут конкурировать за проведение песенного конкурса. Потому что любой нормальный мэр и горожанин понимают - если такого уровня конкурс пройдет в соответствующем областном центре, то это огромные капиталовложения в инфраструктуру и реклама городу на долгие годы. Это качественно иной уровень развития города», - уверен Филатов.

Мэр назвал возможные площадки для проведения «Евровидения-2017» в Днепропетровске. В частности, он отметил, что в городе есть замечательный стадион «Днепр Арена». Также есть возможность достроить арену «Евробаскет», сделать качественную реконструкцию дворца спорта «Метеор».

«Эти два объекта - государственная собственность. И, если Кабинет Министров выделит соответствующее финансирование, все можно будет сделать в течение года», - отметил Филатов. Он также рассчитывает на помощь иностранных инвесторов.

Мэр сообщил, что в ближайшее время планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Днепропетровск».

По словам Филатова, в городе и пригороде Днепропетровска достаточное количество гостиниц. Кроме того, есть возможность на набережной Днепра пришвартовать большие круизные пароходы, которые можно использовать, в том числе, в качестве гостиничных комплексов.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.

Мэры Киева Виталий Кличко, Одессы - Геннадий Труханов, Львова - Андрей Садовый, а также Днепропетровска - Борис Филатов уже заявили о готовности провести конкурс в своих городах.