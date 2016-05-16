"Евровидение-2017" в Украине: конкурс готовы принять уже четыре города

После победы Джамалы на Евровидении в следующем году песенный конкурс будет принимать Украина. В каком городе он состоится, официально пока не решили.

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"Киев готов к проведению Евровидения. Дискуссии относительно других городов не имеют под собой оснований, поскольку Киев наиболее подготовленный город для проведения таких значимых мероприятий. Уверен, что то задание, которое есть, - организация конкурса, обеспечения правопорядка, инфраструктуры, транспортного сообщения для гостей, - мы выполним на 100%", - написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

По мнению городского головы Одессы Геннадия Труханова, южный город вполне может принять конкурс: "Площадкой, достойной проведения такого престижного конкурса, вполне может стать наша Одесса - многонациональный, красивый, европейский город с богатой историей и культурными традициями!"

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый заявил, что если будет таковая необходимость, город готов провести конкурс.

"Я бы хотел говорить не столько, как мэр Львова, а с точки зрения интересов страны. Мне важно, чтобы решение о городе, в котором будет проходить конкурс, было важным с той точки зрения, что именно мы хотим показать. Какую Украину мы хотим показать. Если будет необходимость, Львов проведет на высоком уровне", - сказал Садовый в эфире "112 Украина".

Как сообщалось ранее, о готовности принять Евровидение-2017 заявил городской глава Днепропетровска Борис Филатов.

Напомним, в финале песенного конкурса "Евровидение-2016", который состоялся в субботу в Стокгольме, победу одержала представительница Украины Джамала с песней "1944".