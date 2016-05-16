Джамала приедет в Харьков

О концерте сообщает пресс-служба ХНАТОБа.

"Поклонники уже с нетерпением хотят увидеть новую Джамалу, которая своими песнями намерена разделить с ними свои чувства и эмоции, услышать из первых уст о впечатлениях триумфального выступления на Евровидении", - говорится в сообщении.

На суд зрителей будет представлен новый альбом певицы, в котором шесть песен - на украинском языке.

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«Очима», «Шлях додому» и «Подих» - эти синглы характеризуют ее по-новому, а «Подих», по словам певицы, это вообще личный дневник.