Джамала приедет в Харьков
16:54, 16 мая 2016Общество
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26 мая в Харьковском театре оперы и балета выступит победительница Евровидения Джамала.
REUTERS
О концерте сообщает пресс-служба ХНАТОБа.
"Поклонники уже с нетерпением хотят увидеть новую Джамалу, которая своими песнями намерена разделить с ними свои чувства и эмоции, услышать из первых уст о впечатлениях триумфального выступления на Евровидении", - говорится в сообщении.
На суд зрителей будет представлен новый альбом певицы, в котором шесть песен - на украинском языке.
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«Очима», «Шлях додому» и «Подих» - эти синглы характеризуют ее по-новому, а «Подих», по словам певицы, это вообще личный дневник.
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