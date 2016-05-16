На Донетчине экс-боевик сдался и получил условный срок (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Донецкой области присоединился к боевикам в мае 2014 года.

"Однако эйфория быстро сменилась реальностью – инструкторы и командиры из России презирали и унижали его достоинство, в группировке процветало пьянство. Мужчина быстро осознал, что «это не его война», и решил сложить оружие и воспользоваться программой СБ Украины по возвращению к мирной жизни", - сказано в сообщении.

Все время, пока длилась его проверка в рамках досудебного расследования, бывший член НВФ находился дома с семьей.

Полное признание вины было учтено Марьинским районным судом, который освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком.

СБУ не указывает, какой именно приговор получил экс-боевик.

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