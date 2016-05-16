На Тернопольщине из поезда "Одесса - Ужгород" выпал и погиб пассажир

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления полиции в Тернопольской области, утром 15 мая вблизи железнодорожной колеи в селе Максимовка Збаражского района было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Для выяснения личности погибшего и обстоятельств его смерти на место происшествия выехали сотрудники Збаражского отделения полиции.

"Погибшим оказался 40-летний житель Ивано-Франковской области. В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что мужчина ехал в город Стрый на поезде "Одесса - Ужгород", который около восьми часов проходил через Максимовку", - сказано в сообщении.

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При поверхностном осмотре на его теле были обнаружены повреждения, характерные для падения, поэтому предварительной версией полицейских является то, что мужчина выпал из поезда во время его движения.

По свидетельству пассажиров, которые ехали вместе с погибшим, мужчина в поезде ни с кем не конфликтовал, однако был изрядно навеселе.

По факту смерти человека полицейские открыли уголовное производство по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следствие продолжается.