В Одессе расстреляли автомобиль, убит правозащитник - полиция
23:59, 15 мая 2016Общество
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В Одессе расстреляли автомобиль «Лексус» из автоматического оружия, в результате чего был убит правозащитник.
На месте работает следственно-оперативная группа / od.npu.gov.ua
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.
"Предварительно, двое злоумышленников на улице Красные зори в Одессе расстреляли автомобиль «Лексус» из автоматического оружия. В результате был убит правозащитник", - говорится в сообщении.
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На месте работает следственно-оперативная группа.
Отмечается, что злоумышленники скрылись на автомобиле темного цвета. Введен план «Перехват».
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