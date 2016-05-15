В Одессе расстреляли автомобиль, убит правозащитник - полиция

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

"Предварительно, двое злоумышленников на улице Красные зори в Одессе расстреляли автомобиль «Лексус» из автоматического оружия. В результате был убит правозащитник", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве на месте убийства бизнесмена избили съемочную группу

На месте работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что злоумышленники скрылись на автомобиле темного цвета. Введен план «Перехват».