Одесскую трассу разблокировали

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook.

«Первая, маленькая, но победа! Одесская трасса полностью разблокирована. Водители фур вежливо проходят весовой контроль. Если вес превышает допустимые нормы - платят штраф и разгружают один автотранспорт на несколько прямо на месте», - написал он.

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Также Омелян сообщил, что с 16 мая весовой контроль вводится на дорогах в Николаевской и Херсонской областях.

«Глава Николаевской области провел совещание с трансинспекцией и правоохранительными органами. Завтра начинаем усиленный контроль там, а также в Херсонской области», - написал министр.

Он также подчеркнул, что закон один для всех, и водители грузовиков должны соблюдать норму в 40 тонн.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 мая, в Одесской области дальнобойщики перекрыли десятками фур трассу Киев-Одесса, протестуя против весового контроля.

По данным полиции, водители, которые перекрыли трассу, не хотели проезжать через весовой комплекс, поскольку их машины перегружены, и они были бы вынуждены платить штрафы.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры, передвижные габаритно-весовые комплексы установлены на путях движения транспорта в направлении морских торговых портов и терминалов всех форм собственности.

Контроль восстановлен с целью защиты дорожного покрытия от перегрузок. По оценкам Мининфраструктуры, более 30% грузовиков передвигаются по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.