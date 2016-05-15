Джамала вернулась в Киев (фото)

В аэропорту «Борисполь» ее встречали многочисленные поклонники. Они дарили ей цветы и скандировали "Джамала!" и "Крым - это Украина!".

Вот такие детки в национальных крымскотатарских костюмах встречали Джамалу! И море украинских флагов, конечно! pic.twitter.com/Hu0Uwa108P — Крым. Реалии (@krymrealii) May 15, 2016

"Бориспіль" давно не видел такого ажиотажа СМИ! А что вы хотели, победитель #Eurovision возвращается! pic.twitter.com/IH1j2Iny1X — Крым. Реалии (@krymrealii) May 15, 2016

Все встречают и поддерживают Джамалу! Невероятная атмосфера! Согласны?) pic.twitter.com/2yIVY8zJPz — Крым. Реалии (@krymrealii) May 15, 2016

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала победила в этом году в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2016», который состоялся в Стокгольме в Швеции, с ее собственной песней «1944», посвященной трагедии сталинской депортации крымскотатарского народа из Крыма. С 534 баллами она опередила конкурсантов из Австралии и России. Всего в финале приняли участие исполнители из 26 стран.