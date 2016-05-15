Джамала вернулась в Киев (фото)

19:04, 15 мая 2016
Общество
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Победительница «Евровидения», украинская певица Джамала вернулась в Киев.

В аэропорту «Борисполь» ее встречали многочисленные поклонники. Они дарили ей цветы и скандировали "Джамала!" и "Крым - это Украина!".

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала победила в этом году в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2016», который состоялся в Стокгольме в Швеции, с ее собственной песней «1944», посвященной трагедии сталинской депортации крымскотатарского народа из Крыма. С 534 баллами она опередила конкурсантов из Австралии и России. Всего в финале приняли участие исполнители из 26 стран.

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