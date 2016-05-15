Джамала о Евровидении-2017 в Крыму: не знаю, где именно, но точно в Украине

Победительница Евровидения украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала уверена, что следующий конкурс состоится в Украине. Об этом она рассказала на итоговой конференции сегодня ночью, передает ТСН.

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Журналистка, которая сказала что она из Крыма, спросила на крымско-татарском языке о возможности проведения "Евровидения 2016" в освобожденном Крыму. На что Джамала ответила почти со слезами на глазах: "Я надеюсь, что "Евровидение" будет в Украине. Я не знаю, где именно, но точно в Украине".

"У меня нет слов. Это было прекрасно. Я была уверена, что, если ты поешь о правде, это действительно поймут люди. И я была права", - поделилась певица.

Она отметила, что участие в Евровидении была для нее сложнее, чем в "Новой волне" семь лет назад. Причиной этому, по мнению артистки, является то, что здесь нужно петь только одну песню: "При подготовке к конкурсу, я слушала песни из саундтрека "Списка Шиндлера", и хотела, чтобы моя песня имела такую же силу".

Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский рассказал, что сейчас в планах звезды создание пятого альбома, а сама артистка даже спела фрагмент песни, написанной прямо в день финала "Евровидения".

Напомним, сегодня Джамала победила на Евровидении в Стокгольме. Второе место получила представительница Австралии, а третье – россиянин сергей Лазарев.