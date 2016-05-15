Конкуренты Джамалы поздравили ее с победой (видео)
03:43, 15 мая 2016Общество
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Представители ряда стран, вошедших в лучшую десятку по результатам "Евровидения-2016", поздравили представительницу Украины Джамалу с победой на конкурсе.
REUTERS
Соответствующее видео опубликовано на официальном канале "Евровидения".
В частности, победительницу поздравила занявшие 2-е место исполнительница из Австралии Дэми Им, 4-е место - Поли Генова из Болгарии, 6-е место - представитель Франции Амир Хаддад, 7-е место - армянка Ивета Мукучян. Также победу Джамалы прокомментировала занявшая 10-ю строчку Лаура Тезоро из Бельгии.
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