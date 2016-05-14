В Винницу на празднование Дня Европы приехали 30 иностранных делегаций

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, в Виннице прибыли делегации из города Кельце (Польша), Паневежис (Литва), Рустави (Грузия), руководство Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и украинских делегатов, дипломаты из Австрии, Грузии, Индии, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Румынии, Узбекистана и других стран, народные депутаты и члены Правительства Украины.

Открыл праздник Винницкий городской голова Сергей Моргунов: «У нас в городе есть хорошая традиция – дважды в год мы встречаемся все вместе, общаемся, дарим друг другу улыбки и хорошие эмоции. В этом году Винница в очередной раз доказала, что мы – сильная территориальная община. По результатам всеукраинского исследования Винница снова признана самым комфортным городом для проживания, и это заслуга всех винничан! Я уверен, что и впредь мы вместе будем развивать наш город, чтобы достичь общей цели, которая определена в нашей Стратегии «Винница – 2020», – построить современное комфортное европейский город, которым мы гордимся».

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На празднование Дня Европы приехал и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в свое время и начинал это праздник в Виннице. «Я вспоминаю, как мы впервые отмечали этот день. Это было абсолютно четкое сообщение всем – Винница стремится стать частью Европы, - сказал в ходе приветственного слова Гройсман. – Сегодня Украине нужно бороться за свое право на суверенность, демократию и свободу с оружием в руках. Но я верю в то, что никто никогда не побеждал и не победит украинцев. Жаль, что время новейшей истории приносит нам потери, но мы должны быть достойными памяти тех, кто отдал свою жизнь, здоровье ради Украины. Я верю в то, что Украина наконец станет успешной. Но это будет непростой путь. Винничане 10 лет назад сказали, что они хотят жить лучше, и мы начали своим трудом и поддержкой менять город. Я верю в великое будущее нашего государства, и клянусь, что все, что зависит от меня, я буду для этого делать».

От имени европейского сообщества жителей поздравила Вице-Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Торнштрем: «Когда я увидела в начале церемонии открытия, как пела молодежь, какая прекрасная музыка звучит, у меня были слезы счастья на глазах. Я уверена, что другие города будут следовать вашему примеру. Будьте уверены, что Совет Европы будет помогать вам во всех стараниях, которые ваша страна делает на пути к демократии, верховенства права и прав людей».

В ходе открытия Дня Европы в Виннице Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени Войчеху Любавскому, который уже много лет является мэром города Кельце (Польша), с которым Винницу связывают многолетние дружеские и побратимские связи.