В Марьинке две женщины подорвались на растяжке

Как сообщает Марьинское отделение Волновахского отдела полиции, местные жительницы - две соседки 1955 и 1963 годов рождения - пошли выносить мусор и наткнулись на растяжку.

Раненых женщин увидели горожане, которые и вызвали скорую помощь. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Курахово с множественными поверхностными осколочными ранениями брюшной полости, верхних и нижних конечностей. По предварительной информации, состояние женщин нетяжелое, стабильное.

Проводятся все необходимые следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.15, ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство).

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