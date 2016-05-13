Джамала выступит во Львове через неделю после "Евровидения"

Во Львове 21 мая состоится сольный концерт Джамалы "на бис". Об этом пишет Zik.

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Поскольку месяц назад концерт Джамалы в Львове имел большой успех, организаторы решили его повторить.

"Концерт 21 мая во Львове будет в клубном формате, – рассказывает Джамала. – Обожаю такие выступления – когда публика слушает стоя, чувствует себя более свободной, раскованной, может танцевать".

Напомним, Джамала прошла в финал "Евровидения", который состоится в субботу, 14 мая.