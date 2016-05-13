Джамала выступит во Львове через неделю после "Евровидения"
22:44, 13 мая 2016Общество
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Через неделю после финала "Евровидения" в Стокгольме львовяне смогут послушать Джамалу.
Джамала выступит во Львове / Фото УНИАН
Во Львове 21 мая состоится сольный концерт Джамалы "на бис". Об этом пишет Zik.
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Поскольку месяц назад концерт Джамалы в Львове имел большой успех, организаторы решили его повторить.
"Концерт 21 мая во Львове будет в клубном формате, – рассказывает Джамала. – Обожаю такие выступления – когда публика слушает стоя, чувствует себя более свободной, раскованной, может танцевать".
Напомним, Джамала прошла в финал "Евровидения", который состоится в субботу, 14 мая.
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