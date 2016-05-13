Катастрофа MH17 на Донбассе: появилось видео перевозки "Бука" к предполагаемому месту пуска

В сети появилось видео, которое спустя почти два года с трагической авиакатастрофы малайзийского MH17 "устраняет все оставшиеся сомнения в виновности России в этой трагедии". Об этом пишет немецкое издание Bild, которое цитирует Inopressa.

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В статье речь идет о "видеозаписи под названием "Бук" длительностью чуть более минуты". Ролик был загружен в видеохостинг еще 3 мая 2016 года, но эксперты обнаружили его только в ночь на четверг.

Ролик снят автомобильным видеорегистратором утром 17 июля южнее Макеевки, которая находится в 55 километрах от места падения лайнера. В потоке машин появляется грузовик с низкой погрузочной платформой, на которой находится российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" с четырьмя заряженными ракетами. Одна из них, согласно теории, в тот же день и уничтожила самолет. Грузовой автомобиль сопровождал военный джип. Они двигались к востоку.

Как отмечает Bild, "прямо в тот район, из которого через несколько часов была выпущена ракета по лайнеру, в котором находилось 298 человек".

В материале также сказано, что блоггеры проанализировали высоту солнца на основе отбрасываемых предметами теней и пришли к выводу, что видео было снято в районе 11 часов, примерно за пять часов до запуска по MH17.

Немецкое издание уже связалось с основателем агентства Bellingcat Элиотом Хиггинсом, чье расследование использовалось официальным следствием.

Хиггинс подтвердил, что "эта видеозапись отлично вписывается во все известные на данный момент детали и показывает, в каком направлении "Бук" двигался из Донецка".

По словам Хиггинса, куда более важно то, что на видеозаписи запечатлены те же самые военные автомобили, которые Bellingcat наблюдал за несколько дней до этого в приграничном районе близ Луганска.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

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В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую "выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины".

Глава Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.