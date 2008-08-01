Погода на выходные

В выходные дни погода в Украине существенно не изменится, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 2 августа, сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня на крайнем западе местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью будет 10-15°, на побережье морей 18-20°; днем 24-29°, на Закарпатье и в южной части местами 30-32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

3-4 августа небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь 3 августа в западных, днем и в северных и Винницкой областях, ночью 4 августа на Закарпатье, Прикарпатье и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, 3 августа на востоке 8-13°; днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье, а 4 августа и в восточных областях 28-33°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 14-19°.

5 августа в западных, северных и местами центральных областях, 6 августа в Украине, за исключением Крыма, кратковременные дожди с грозами. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 21°, 6 августа в западных и северных областях 10-16°; днем 22-28°, в южной и восточной части около 30°, в западных, а 6 августа и в северных областях 18-24°.

7 августа преимущественно без осадков; 8 августа в западных областях с постепенным распространением на остальную территорию Украины, кроме Приазовья и Крыма, дожди, грозы. Температура ночью 8-14°, днем 20-26°; в южной части, Донецкой, Луганской области ночью 10-16°, на побережье морей до 20°, днем 24-30°, в Крыму до 32°.

Завтра в Киеве и области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

3-4 августа удержится переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем 3 августа кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

5-6 августа в столице и области ожидаются кратковременные грозовые дожди (6 августа местами). Температура 5 августа ночью 14-19°, днем 22-27°; 6 августа ночью 11-16°, днем 19-24°.