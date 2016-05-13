В Харькове местные жители предлагают ввести комендантский час
17:55, 13 мая 2016Общество
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Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
Харьковчане обратились с петицией / pk03.com.ua
Об этом сообщает sq.com.ua.
"В связи с разгулом преступности, близостью Харькова к границе зоны АТО и РФ, отсутствием ощущения безопасности и жалобами населения на шум по ночам предлагаю: временно ввести в городе Харькове комендантский час в ночное время суток с привлечением для этих целей МВД и ВСУ до нормализации ситуации по соответствующему решению горожан", - говорится в сообщении.
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Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.
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