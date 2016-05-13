В пригороде Ивано-Франковска частный дом обстреляли из гранатомета

Как сообщает прокуратура области, установлено, что 12 мая около 22:45 в частное жилище в селе Угорники Ивано-Франковского горсовета неизвестные совершили выстрел из огнестрельного оружия типа ручного противотанкового гранатомета.

В результате взрыва повреждена внешняя стена жилого дома, никто из людей не пострадал.

Читайте такжеВ Константиновке задержали 2 жителей, обстрелявших отдел миграционной службы из-за обиды на магазин

На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры и полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Проводятся первоочередные следственные действия направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Читайте такжеВ пограничном Волчанске обстреляли из гранатомета дом