Днестровская ГЭС начинает работать в плановом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании экстренного штаба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковске сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

«Днестровская ГЭС начинает работать в плановом режиме», - сказал В.ШАНДРА.

По его словам, сейчас объем сброса воды уменьшился с 3,5 тыс. метров кубических в секунду до плановых 1,7 тыс.

Министр отметил, что это снимает угрозу подтапливания территорий, которые находятся ниже станции.

После совещания В.ШАНДРА планирует на вертолете осуществить облет Ивано-Франковской области и непосредственно ознакомиться с ходом выполнения работ по ликвидации последствий стихии.

Как сообщал УНИАН, с 27 июля днем в связи с формированием паводка в бассейне реки Днестр и с целью обеспечения проектных режимов работы гидросооружений был начат форсированный сброс воды из Днестровского водохранилища. В результате сброса воды в 25 населенных пунктах Могилев-Подольского, Ямпольского и Мурованокуриловецкого районов (все - Винницкая обл.) произошло подтопление.

Справка УНИАН. Днестровская ГЭС-1 (расположена в среднем течении реки Днестр выше г. Могилев-Подольского) и Днестровская ГАЭС (на правом берегу г. Днестр Сокирянского района Черновицкой области) входят в Днестровский гидроузел. В состав гидроузла входит также так называемая буферная Днестровская ГЭС-2.