Из Харькова в Геническ будет курсировать дополнительный поезд
13:42, 13 мая 2016Общество
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Для обеспечения потребностей пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период ПАО «Укрзализныця» назначило курсирование дополнительного ночного скорого поезда № 259/260 Харьков – Геническ.
В первый рейс поезд отправится 3 июня / УНИАН
Поезд будет курсировать с 3 июня до 20 сентября отправлением из Харькова по нечетным числам, из Геническа – по четным числам.
В первый рейс поезд отправится 3 июня из Харькова в 20:25 и прибудет на конечную остановку в 04:55. В обратном направлении из Геническа поезд отправится 4 июня в 06:30 и прибудет в Харьков в 14:40, передает пресс-служба ПАО «Укрзализныця»
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Маршрут поезда будет пролегать через Лозовую, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь, Якимовку, Новоалексеевку.
В составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны. Предварительная продажа билетов открыта.
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