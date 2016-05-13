Из Харькова в Геническ будет курсировать дополнительный поезд

Поезд будет курсировать с 3 июня до 20 сентября отправлением из Харькова по нечетным числам, из Геническа – по четным числам.

В первый рейс поезд отправится 3 июня из Харькова в 20:25 и прибудет на конечную остановку в 04:55. В обратном направлении из Геническа поезд отправится 4 июня в 06:30 и прибудет в Харьков в 14:40, передает пресс-служба ПАО «Укрзализныця»

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Маршрут поезда будет пролегать через Лозовую, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь, Якимовку, Новоалексеевку.

В составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны. Предварительная продажа билетов открыта.