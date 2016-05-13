В Одессе обрушилась часть жилого дома (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, около 1.00 по ул. Разумовской, 40 произошло обрушение части 3-этажного флигеля.

"В результате данного происшествия пострадали три квартиры, пострадавших и погибших нет. Сегодня первый вице-мэр Анатолий Орловский выехал на место происшествия и пообщался с жильцами внезапно обрушившегося дома", - отметили в департаменте.

В настоящее время поврежденное здание отключено от подачи газа, электроэнергии и водоснабжения.

На месте обрушения работают сотрудники коммунального предприятия «ЖКС «Порто-Франковский» и представители других профильных коммунальных служб.

В мэрии утверждают, что дом не являлся ветхим или аварийным. В ближайшее время специалисты обследуют здание с целью выяснения причины обрушения дома, после чего будет составлена проектная документация и приняты меры по его восстановлению.

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"Также оперативно будет решаться вопрос о временном отселении жильцов из пострадавших квартир", - подчеркнули в департаменте.

В в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили УНИАН, что в доме произошло частичное обрушение боковой тыльной стены на уровне 2-3-го этажей и перекрытия 2-го и 3-го этажей 3-х этажного жилого дома на 9 квартир.

"Жители самостоятельно покинули дом. Погибших и пострадавших нет... Спасатели осуществляют эвакуацию личного имущества пострадавших граждан из аварийных участков здания", - сказали в пресс-службе.