В Украине накануне выходных объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Днем 13 мая в Украине местами грозы, на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в целом в течение мая 2016 года синоптики обещают +14...+17°С, в горных районах – до +10...+12°С. Месячное количество осадков ожидается на уровне 33-70 мм, на Закарпатье и Прикарпатье – местами до 100 мм, в Карпатах – до 150 мм, что в пределах нормы.