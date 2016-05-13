В Украине накануне выходных объявлено штормовое предупреждение
08:31, 13 мая 2016Общество
2100 0
В Украине в пятницу, 13 мая, объявили штормовое предупреждение.
В Украине объявили штормовое предупреждение / Facebook
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Днем 13 мая в Украине местами грозы, на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Читайте такжеУкраину накроют весенние грозы, синоптики обещают от +20
Ранее УНИАН сообщал, что в целом в течение мая 2016 года синоптики обещают +14...+17°С, в горных районах – до +10...+12°С. Месячное количество осадков ожидается на уровне 33-70 мм, на Закарпатье и Прикарпатье – местами до 100 мм, в Карпатах – до 150 мм, что в пределах нормы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter