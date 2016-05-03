Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в мае
16:51, 03 мая 2016Общество
8752 1
В среду, 4 мая, на всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. В целом весь май будет теплым.
Май будет теплым / Фото УНИАН
Только в Одесской области возможен кратковременный дождь, передает ТСН со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
На западе ожидается до +19...+22°С. В центре будет до +18...+21°С, на севере и востоке – до +17...+21°С. На юге ожидают +16...+19°С.
Читайте такжеЗа неделю до майских праздников Львовщину засыпало снегом (фото, видео)
Всего в течение мая 2016 года синоптики обещают +14...+17°С, в горных районах – до +10...+12°С. Месячное количество осадков ожидается на уровне 33-70 мм, на Закарпатье и Прикарпатье – местами до 100 мм, в Карпатах – до 150 мм, что в пределах нормы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter