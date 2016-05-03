Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в мае

Только в Одесской области возможен кратковременный дождь, передает ТСН со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

На западе ожидается до +19...+22°С. В центре будет до +18...+21°С, на севере и востоке – до +17...+21°С. На юге ожидают +16...+19°С.

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Всего в течение мая 2016 года синоптики обещают +14...+17°С, в горных районах – до +10...+12°С. Месячное количество осадков ожидается на уровне 33-70 мм, на Закарпатье и Прикарпатье – местами до 100 мм, в Карпатах – до 150 мм, что в пределах нормы.