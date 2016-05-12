Украинцев среди пострадавших после взрыва в Стамбуле нет - генконсул

Об этом сообщил Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в Twitter.

"В Стамбуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Ранены восемь человек. Граждан Украины среди пострадавших нет", - заявил Боднар.

ВИБУХ У СТАМБУЛІ!

В Стамбулі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Поранено вісім осіб. Громадян України серед постраждалих немає — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 12, 2016

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Как сообщал УНИАН, заминированный автомобиль взорвался неподалеку от военных казарм в Стамбуле. Количество раненых после взрыва возросло до 8 человек. Агентство «Доган» сообщило, что направленная на военный персонал атака произошла неподалеку от военного аэропорта в районе Санчактепея.