Украинцев среди пострадавших после взрыва в Стамбуле нет - генконсул

22:43, 12 мая 2016
Общество
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Граждан Украины среди восьми пострадавших в результате взрыва в Стамбуле нет.

REUTERS

Об этом сообщил Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в Twitter.

"В Стамбуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Ранены восемь человек. Граждан Украины среди пострадавших нет", - заявил Боднар.

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Как сообщал УНИАН, заминированный автомобиль взорвался неподалеку от военных казарм в Стамбуле. Количество раненых после взрыва возросло до 8 человек. Агентство «Доган» сообщило, что направленная на военный персонал атака произошла неподалеку от военного аэропорта в районе Санчактепея.

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