Автомобили с токсичными интерьерами (список)

Американская некоммерческая организация Ecology Center огласила результаты второго ежегодного исследования токсичности материалов отделки салонов новых автомобилей. Как говорится на официальном сайте организации , по результатам тестов, в ходе которых было проверено более 200 интерьеров самых популярных на рынке США машин, список потенциально опасных для здоровья автомобилей возглавил родстер Mitsubishi Eclipse Spider GT.

Исследование салонов проводилось с помощью метода рентгено-флуоресцентной спектроскопии, выявляющего в любом образце наличие опасных для здоровья химикатов менее чем за минуту. Подобному тесту подвергался практически весь интерьер автомобилей – от ковриков до рулевого колеса. Больше всего исследователей интересовало наличие в материалах отделки брома, хлора, мышьяка, ртути, свинца и различных тяжелых металлов, пары которых могут привести к серьезным заболеваниям, например, к раку.

Содержание подобных элементов оказалось повышенным у автомобилей Mitsubishi Eclipse Spider GT, Suzuki Reno, BMW 128i Convertible, VW Beetle, Lincoln Mark LT, Suzuki Forenza, Mazda6 Sport Value Edition, Mercedes E350 4Matic, Lincoln Navigator, Kia Rondo LX и Audi TT Coupe. Наименьшее количество вредных веществ было обнаружено в салонах машин Acura RDX SH-AWD, Smart Pure Coupe, Chevrolet HHR LT, BMW M5, Smart Passion Cabriolet, Honda Accord EXL, Toyota Camry Solara, Chevrolet Cobalt, Toyota Tacoma и Smart Passion Coupe.

Напомним, что по результатам прошлогоднего исследования Ecology Center повышенное содержание опасных химических соединений было обнаружено у Nissan Versa, Chevrolet Aveo, Scion xB, Kia Rio, Suzuki Forenza, Kia Spectra, Subaru Forester и Hyundai Accent. Меньше всего таких веществ было найдено у Chevrolet Cobalt, Chrysler PT Cruiser, Honda Odyssey, Volvo V50, Suzuki Aerio, Acura RDX, BMW X3 и Volvo S40.

Автолента.ру